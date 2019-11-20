Продлен арест депутата заксобрания Прикамья, которому вменяют "покушение" на самого себя

Депутат заксобрания Прикамья Илья Кузьмин останется под стражей, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде Перми.

Напомним, в феврале депутат рассказал о нападении, якобы неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. Кузьмину вменяется ложный донос, кроме того, по версии следствия, осенью прошлого года депутат решил инсценировать покушение на себя, в инсценировке, считают следователи, участвовали родственники и знакомые депутата.

Под арестом он останется как минимум до 5 декабря.