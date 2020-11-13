Экс-депутату заксобрания Прикамья, "покусившемуся" на себя, смягчили приговор

В Перми изменён приговор бывшему депутату краевого заксобрания от КПРФ Илье Кузьмину, инсценировавшему покушение на самого себя, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Удовлетворено ходатайство о смягчении наказания. Срок в колонии заменён на ограничение свободы на год и 18 дней. Пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован", - сообщили Накануне.RU в Мотовилихинском райсуде Перми.

Напомним, в феврале 2019 г. депутат сообщил о "нападении" на него, якобы неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. По версии следствия, депутат решил инсценировать покушение на себя, в инсценировке якобы участвовали родственники и знакомые депутата. Согласно приговору суда, политик был наказан тремя годами колонии общего режима.