Дефицит вырос: депутаты Тюменской облдумы окончательно приняли бюджет

Депутаты Тюменской областной думы приняли бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г. во втором и третьем окончательных чтениях, передает корреспондент Накануне.RU.

Расходы вырастут примерно на 7 млрд руб.

Доходы в 2020 г составят 162,6 млрд руб. Расходы - 221,6 млрд руб. Дефицит - возрастет с 57 до 59 млрд руб. В 2021 г. доходы 171,9 млрд руб., расходы - 197,7 млрд руб. Дефицит - 25,8. В 2022 году доходы будут около 180 млрд руб.

Из 45 депутатов, присутствующих на заседании, за финансовый документ проголосовал 41 человек, остальные воздержались.

Напомним, сначала бюджет был принят в первом чтении, на сегодняшнем заседании. После областные депутаты внесли правки, основываясь на инициативах, которые озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежегодном послании.

Губернатор предложил ряд инициатив: Моор предложил ввести региональный материнский капитал за рождение первого ребенка, а также существенно увеличить маткапитал за рождение третьего и последующих детей. Также губернатор отметил, что будет повышен порог среднедушевого дохода семьи, по которому семьи получают детские пособия. В настоящий момент он составляет 5 тыс. руб. Глава региона предложил приравнять его к прожиточному минимуму - 11,4 тыс. руб. Еще одна прозвучавшая инициатива - распространить льготы на общественный транспорт для всех пенсионеров региона.