Депутаты Тюменской областной думы приняли бюджет в первом чтении

Депутаты Тюменской областной думы на сегодняшнем заседании приняли в первом чтении проект бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы на 2020 год составят более 162 млрд руб., расходы — 219,3 млрд. Дефицит главного финансового документа области превысит 57 млрд рублей.

По словам председателя комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрия Горицкого, основным источником доходов остается налог на прибыль.

Доходная часть на 2021 год предусмотрена в размере 170,4 млрд руб., расходная — 195,6 млрд руб., дефицит — 25,5 млрд руб. В 2022 году доходы будут около 180 млрд руб., расходы — 190,1 млрд. Резервный фонд на следующий год равен 1,3 млрд рублей, 2021 год — 1,1 млрд, на 2022 год — 955,7 млн.

Бюджет остается социально ориентированным. Значительная часть средств - 43,2 млрд руб. будет направлена на развитие дорожной инфраструктуры региона. На содержание региональных автодорог будет потрачено 2,2 млрд руб., на строительство и реконструкцию местных дорог власти выделяют 3,2 млрд руб., софинансирование дорожных работ федерального значения - 1,2 млрд руб.

Большая сумма также выделена на программу "Сотрудничество". В бюджете региона на эти цели заложено 28,8 млрд руб.

На образование выделено 32,7 млрд руб., на здравоохранение - 278 млрд руб., на социальную политику - почти 34 млрд руб.

Бюджет был принят в первом чтении. По словам спикера думы Сергея Корепанова, сегодня же бюджет доработают специалисты комитета и он будет принят во втором и третьем чтении. Областные депутаты намерены внести правки в главный финансовый документ основываясь на инициативах, которые озвучил сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ежегодном послании.

Напомним, губернатор предложил ряд инициатив: Моор предложил ввести региональный материнский капитал за рождение первого ребенка, а также существенно увеличить маткапитал за рождение третьего и последующих детей. Также губернатор отметил, что будет повышен порог среднедушевого дохода семьи, по которому семьи получают детские пособия. В настоящий момент он составляет 5 тыс. руб. Глава региона предложил приравнять его к прожиточному минимуму - 11,4 тыс. руб. Еще одна прозвучавшая инициатива - распространить льготы на общественный транспорт для всех пенсионеров региона.