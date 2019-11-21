07 Сентября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
транспорт, общественный транспорт, люди (2015) | Фото: imenno.ru

В Тюменской области льготы для пенсионеров на общественный транспорт распространят на весь регион

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время сегодняшнего оглашения ежегодного послания заявил о необходимости распространить льготы для пенсионеров на общественный транспорт на весь регион, передает корреспондент Накануне.RU.

"Разве справедливо, что до сих пор не во всех районах области пенсионеры пользуются льготами на общественный транспорт? Мы же все тюменцы. Область должна взять этот инструмент социальной поддержки на себя. Такие льготы необходимо ввести на всей территории региона", - подчеркнул губернатор, отметив необходимость научиться воспринимать всю Тюменскую область как единое общественное пространство, равно открытое и равно доступное для всех жителей региона.

"Тюмень обязана быть справедливой, смекалистой и стойкой. Вот что нам нужно сегодня. И тогда второе дыхание придет", - отметил Моор.

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В Тюменской области льготы для пенсионеров на общественный транспорт распространят на весь регион

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Теги: льготы, общественный транспорт, пенсионеры



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