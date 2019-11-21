Большая часть средств программы "Сотрудничество" останется в Тюменской области

В 2020 г. ЯНАО направит в программу "Сотрудничество" около 28 млрд руб. ХМАО - 14 млрд руб., об этом на сегодняшнем заседании Тюменской областной думы сообщил исполняющий обязанности директора департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов, передает корреспондент Накануне.RU.

Общая сумма финансирования программы "Сотрудничество" в 2020 г. составит 42 млрд 353 млн руб. В бюджете Тюменской области на эти цели заложено 28,8 млрд руб.

Депутат Михаил Селюков поинтересовался, каким образом средства распределяются между регионами. Михаил Таранов ответил, что в 2018-2019 г. было паритетное распределение - 50%, в 2020 г. в связи с тем, что сокращается объем доходов в рамках программы "Сотрудничество", процент будет 40 на 60 в пользу Тюменской области.