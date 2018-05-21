За минувшие сутки в Зауралье в пожарах погибли два человека

20 мая в Зауралье в пожарах погибли два человека, один - в селе Мыркайское, где природное возгорание уничтожило 14 жилых домов.

После тушения пожара в Мыркайском 21 мая около 2.00 в своем доме по ул. Центральная обнаружено тело пенсионера 1931 года рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Еще один пожар, унесший жизнь мужчины 1956 года рождения произошел 20 мая в селе Темляково Кетовского района - тело хозяина дома было обнаружено около 18.00 после тушения возгорания, предварительной причиной которого могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.