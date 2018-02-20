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"Новые возможности роста или цифровая колонизация?" В Госдуме обсудили внедрение цифровой экономики в России
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Цифровая экономика, электронная экономика (2017) | Фото: ТАСС

В Госдуме состоялись парламентские слушания, посвященные теме формирования правовых условий финансирования и развития цифровой экономики. Помимо законодательной базы этого процесса, большое внимание было уделено проблеме обеспечения безопасности личных данных граждан и добровольности перехода к цифровизации. Вместе с тем было отмечено, что серьезные изменения, которые необходимы отечественной экономике, сегодня невозможны без цифровой повестки. Подробности - в материале Накануне.RU.
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Интерес к слушаниям по этому вопросу был "аншлаговый": не все смогли разместиться в зале пленарных заседаний в Думе, а также выступить по заявленной теме.

Открывая дискуссию, первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов отметил, что высокие темпы роста и новая структура экономики будут базироваться на цифровых возможностях.

"В экономической жизни РФ в настоящий момент проходят самые разные процессы. Нам удалось за достаточно короткий период из очень сложной кризисной ситуации перейти в фазу экономического роста. Тем не менее неоднократно мы даем оценки, что этот рост пока достаточно зыбкий. Он по своему течению и параметрам недостаточен для того, чтобы превратить жизнь рядового гражданина в достойную и качественную современную жизнь. Для этого нужно добиваться других темпов роста", - сказал чиновник, отметив, что цифровизация экономики - одна из основ достижения этой цели.

При этом в правительстве РФ заявили, что понимают, с какими сложностями придется столкнуться при реализации этой программы.

Одним из сложнейших вопросов в этом аспекте является законодательное обеспечение процесса - то есть то, "каким образом все доступные данные для какого-либо агента будут защищены, насколько будет защищена личность, насколько государство будет в состоянии обеспечить безопасность, а большие данные не будут использоваться против конкретного человека".

"Насколько быстро мы справимся с тем, чтобы друг друга убедить и создать определенный консенсус, чтобы Федеральное Собрание было в состоянии принять соответствующее законодательное регулирование, настолько быстро мы будем строить цифровую экономику. Все необходимые технологические решения существуют", - сказал Шувалов.

"При развитии цифровой экономики, конечно, жизнь отдельного человека становится более прозрачной, но не развивая ее, по качеству жизни мы будем значительно отставать. Они эту повестку будут решать, а мы - нет. Поэтому у нас нет никакого выхода, мы можем только выстраивать цифровое общество", - добавил первый зампред правительства РФ.

Вместе с тем на слушаниях было отмечено, что российские граждане по-разному относятся к возможностям, которые дает цифровая экономика. В этой связи депутат Госдумы, глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил реализовать принцип добровольности - дать использовать право на цифровизацию тем, кто хочет использовать новые технологии, а тем, кто не желает этим пользоваться, обеспечить иные права.

Правительство в настоящее время утвердило программу "цифровая экономика". С думской трибуны глава Минкомсвязи Николай Никифоров подробно рассказал о роли государственных платформ для эффективного ее построения. "Нам обязательно нужно выстроить цифровую магистраль, шоссе, по которым большие данные будут перемещаться от одной точки до другой", - заявил он. В основе этого механизма будет лежать система межведомственного электронного взаимодействия, уточнил он. Кроме того, по его словам, стоит задача сформировать единую витрину в сети Интернет вместо тысячи сайтов официальных структур.

Для законодательного обеспечения этих и других задач планируется в течение 2018-2019 гг. разработать более 50 законов.

"Ключевые направления программы "цифровая экономика" уже утверждены правительственной комиссией, и мы фактически приступаем к активной фазе реализации данного проекта", - заявил Никифоров.

В Госдуме пообещали, что при принятии законодательных решений парламентарии "будут концентрировать внимание на человеке и защите его юридических и технологических прав".

цифровая экономика, матрица, код(2017)|Фото: Dashburst.com

Еще один важный аспект, который был затронут на парламентских слушаниях, - связь цифровизации с отраслью образования.

Шувалов в частности упомянул, что российские IT-специалисты "наиболее подготовлены и являются наиболее желаемым элементом для построения новой цифровой экономики мира", и за них идет борьба за рубежом.

В то же время участники рынка указывают на ряд недоработок на уровне государства в части подготовки кадров для новой цифровой экономики. Так, гендиректор "Яндекса" Елена Бунина обратила внимание на необходимость вложения инвестиций в отрасли, "которые нужно оцифровать", - здравоохранение, образование, транспорт.

"Ключевой ресурс - это люди. Спрос на IT-специалистов растет ежегодно, при этом необходимо развивать систему школьного, высшего образования. Нам не хватает разработчиков, даже в "Яндексе" мы с трудом нанимаем сильных разработчиков, потому что не выпускаем достаточное количество программистов", - заявила она. Также необходимо наладить систему обучения программированию среди школьников - развивать кружки и спецклассы, добавила Бунина.

О важности усиления качества образования в области IT говорили и другие участники дискуссии. Звучало предложение максимально приблизить техническое образование к реальным условиям, чтобы студенты могли сразу применять свои знания на практике.

Депутат Госдумы Геннадий Зюганов напомнил, что "еще недавно мы давали каждое третье мировое изобретение, у нас учились математике и организации высшей школы и качеству преподавания в средней школе", а сегодня "полтора миллиона лучших российских специалистов работают в чужих лабораториях". Вкладываться в новые образовательные программы, где "молодые люди могут получить новую профессию", призвала и первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Кроме того, представитель регулятора вновь вернулась к вопросу кибербезопасности и защиты данных клиентов. По ее словам, банки потеряют примерно 20-60% прибыли к 2025 году, если они не будут внедрять цифровые платформы и новые технологии. "Но мы должны быть уверены, что предлагая нам тот или иной сервис, нам гарантирована безопасность - персональная, безопасность данных о нашей семье, нашей жизни в этом цифровом мире", - прокомментировала Скоробогатова.

Несмотря на общую поддержку процесса перехода к цифровой экономике, на слушаниях были и те, кто с опасением воспринимает это явление и призывает не спешить, бездумно осваивая все новые цифровые технологии.

человек, народ, толпа, цифровая экономика, цифровизация, глобализация(2017)|Фото: satprnews.com

Так, сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская, выступая в Думе, подчеркнула, что сегодня вокруг каждой технологии создается "пузырь" - России навязывают некую повестку, а мы, в свою очередь, боимся опоздать или отстать. "Однако каждая технология несет в себе риски, связанные с тем, что все они связаны с данными о наших гражданах, на основании которых можно сделать геополитические выводы. Если мы будем очень быстро применять технологии, которые к нам приходят с Запада, мы опустимся в состояние цифровой колонизации", - заявила эксперт.

По ее мнению, использование иностранных технологий лишь углубит нашу технологическую зависимость, и в этой связи нет необходимости "срочно бежать и внедрять везде "умные дома" или блокчейн". Выходом на эффективное развитие страны с учетом цифровизации может стать замена основных технологий отечественной продукцией. "У нас огромное количество остается ученых, институтов, мы должны их поддерживать. Развивать цифровую экономику нужно на собственной основе", - заключила Касперская.

Шувалов согласился с тем, что мы не должны слепо копировать или применять зарубежные технологии, и цифровую повестку можно транслировать на отечественных технологиях.

В целом, подводя итоги дискуссии, он подчеркнул, что в обществе созрел высокий запрос на серьезные изменения, которые невозможны без цифровой повестки. "Надо оглядываться, но обязательно нужно спешить, иначе просто упустим шансы. Если мы хотим быть в пятерке наиболее развитых экономических держав, нам надо самим увидеть модель преобразований", - заявил первый вице-премьер.

Рабочая группа по формированию правовых основ цифровой экономики обобщит прозвучавшие на слушаниях предложения и примет их в формате рекомендаций.

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20.02.2018 18:59 Мск | Москва | Вероника Килина
20:59 Екб


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"Новые возможности роста или цифровая колонизация?" В Госдуме обсудили внедрение цифровой экономики в России
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