07 Декабря 2018
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Происшествия Приволжский ФО

В Татарстане дали условный срок за халатность бывшему сотруднику опеки

Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела по опеке и попечительству Исполнительного комитета Алексеевского района Татарстана Елене Секалиной по обвинению в халатности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Установлено, что в марте 2016 года между райисполкомом и семьёй Григорьевых был заключён договор о передаче четырёх братьев и сестёр на воспитание в приёмную семью под опеку на возмездных условиях. При этом 57-летняя чиновница не проверила предоставленное свидетельство о заключении брака опекунов, который на тот момент уже был расторгнут, а также в дальнейшем, во время работы на своей должности, не проверяла условия жизни детей.

В результате халатных действий Секалиной несовершеннолетние подвергались унижениям со стороны приёмных родителей. Так, в феврале 2017 года замдиректора Билярской средней школы сообщила Секалиной о наличии у одной из девочек телесных повреждений, однако от начальницы исполкома не последовало какой-либо реакции. Кроме того, в августе 2018 года опекун Роман Григорьев нанёс 9-летней девочке множественные удары ногами по различным частям тела, и та впоследствии скончалась от черепно-мозговой травмы.

Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Расследование уголовного дела в отношении семьи опекунов продолжается.

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В Татарстане дали условный срок за халатность бывшему сотруднику опеки

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Теги: СКР, суд, исполком, опека, халатность, дети, несовершеннолетние



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