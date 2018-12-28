28 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Поднимать рейтинг. Порошенко планирует отправиться с лидером раскольников в предвыборное турне по Украине

Украинский президент Петр Порошенко вместе с новым лидером раскольнической "единой церкви" Сергеем Думенко (Епифанием) намерен отправиться в тур по 17 областям страны после получения "томоса" от Константинопольского патриарха Варфоломея для поднятия своего рейтинга. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник из окружения Думенко.
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Поездка планируется в те области, где у Порошенко есть перспективы набрать голоса на президентских выборах. Там же пройдут и торжественные службы при его участии. Это подтверждает, что раскольническая "автокефалия" является политическим проектом, о чем предупреждал предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Порошенко был замечен на службе раскольников вместе с криминальным авторитетом "Нариком". А "единая церковь" раскольников оказалась связанной с криминальным миром.

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Поднимать рейтинг. Порошенко планирует отправиться с лидером раскольников в предвыборное турне по Украине

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Теги: Украина, Петр Порошенко, церковь, Сергей Думенко, Епифаний



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