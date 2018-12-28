Новый лидер раскольников Украины - это внук Денисенко-Филарета, - митрополит УПЦ

Новый лидер украинских раскольников Сергей Думенко (Епифаний) является внуком многолетнего лидера и автора "незалежного" раскола Михаила Денисенко-Филарета. Об этом заявил митрополит Черкасский и Каневский Софроний из канонической УПЦ.

"Ну кто он такой? Во-первых, он – юноша. Во-вторых, он – внук Филарета", - сказал Софроний "Главкому".

На вопрос, откуда он знает, митрополит ответил, что "по крайней мере так пишут, говорят".

О том, что у Филарета трое детей, в РПЦ знали всегда. Об этом недавно заявил председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион. К слову, Думенко действительно похож на Денисенко, который активно продвигал его кандидатуру.

Что касается митрополита Софрония, то он занимает особую позицию в УПЦ, являясь горячим сторонником автокефалии, но не поддерживая раскол и зависимость от кого бы то ни было. Сейчас же, по его мнению, раскольники стали вассалами Фанара.

"Это не автокефалия. Их устав говорит о том, что у нас на Украине образовалась греческая церковь. Я буду ездить за миро* к грекам? То есть я буду все спрашивать у греков, что мне делать на Украине?! Мы будто бы и независимое государство, а лезем в сети к грекам", - возмущается иерарх.

Состоявшийся 15 декабря в Киеве "собор" он назвал "собором раскольников, а не собором воссоединения".

Софроний подчеркнул, что Томос был дарован УПЦ патриархом Московским и всея Руси Алексием II еще в 1990 году, и он дает права широкой автономии, которой пренебрегают, неверно называя это зависимостью.

"Зависимость от кого? Зависимость тогда, когда мы платим взносы, когда мы все выполняем под протекторатом Москвы. Вот это зависимость. А мы рукополагали епископов, они давали клятву Киеву. Мы открывали монастыри, даже третью лавру на Украине открыли [Cвято-Успенскую Святогорскую]. В то же время не брали никакого благословения ни у кого в Москве. Это независимость. Просто, понимаете, все перекручивается и не так, как надо, принимается", - сказал митрополит.

По его словам, Верховная рада не имела никакого права влезать в дела Церкви.

"Церковь отделена от государства. Что это за председатель Верховной рады Парубий? Это позор! Это второй секретарь Коммунистической партии", - отметил он.

Как сообщало Накануне.RU, новый лидер раскольников уже отметился тем, что призвал "вернуть оккупированный Крым" и пообещал менять отношение к содомитам.

*миро - специально приготовленное и освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания; по написанному на Фанаре уставу раскольников, они не могут его приготавливать сами, а должны испрашивать у Фанара.