28 Декабря 2018
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Политика В России

Эксперт: Россия ответит на ядерный удар любой страны

Россия имеет стратегические системы, позволяющие гарантированно ответить на ядерный удар любой страны.

Об этом заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов, который также является разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" и "Ярс".

"Много существующих средств, которые гарантированно исключают безнаказанность ядерного удара по нам и обеспечивают невозможность их уничтожения одномоментно. Кто бы что там ни делал. То есть ответный удар будет в любом случае", - отметил Соломонов.

По его словам, Москва опережает Вашингтон по стратегическим вооружениям на 10-15 лет, а потому не стоит бояться американской системы глобальной ПРО. "На самом деле и в общих словах эффективность этих средств ПРО чрезвычайно низка", - сказал эксперт, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Москва будет вынуждена обеспечить "боевое накрытие" системами ПВО/ПРО всех мест и объектов, которые могут стать мишенями для американских ракет в случае выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. "Если договор будет денонсирован американцами, то мы будем вынуждены ставить боевые "накрытия" на всех чувствительных местах, которые могут стать потенциальной мишенью Америки, - сказал он.

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Эксперт: Россия ответит на ядерный удар любой страны

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Теги: ядерное оружие, ракеты



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