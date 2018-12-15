Пентагон не ответил на предложение Шойгу обсудить разногласия по ДРСМД

Пентагон не ответил на обращения министра обороны России Сергея Шойгу, который предложил обсудить разногласия по условиям соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Несколько дней назад Шойгу направил главе американского оборонного ведомства Джеймсу Мэттису два обращения, которые передал в Пентагон российский атташе по вопросам обороны. В первой ноте Шойгу выразил обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории в Сирии.

"Во второй ноте глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — сообщил Конашенков.

В ноте глава российского Минобороны подчеркнул, что Москва готова к открытому и предметному диалогу по всем актуальным проблемам совместной повестки.

Однако по прошествии трех суток от американского военного ведомства не последовало даже формальной реакции на это предложение, отметил Конашенков, пишет РИА Новости.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Россия "нарушает соглашение". Среди прочего американская сторона призывает Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД, или модифицировать эту систему.

Российский МИД отверг эти обвинения, назвав их голословными и не соответствующими действительности. Что касается ракеты 9М729, то она не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение, подчеркнули в МИД.