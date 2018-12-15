15 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

Пентагон не ответил на предложение Шойгу обсудить разногласия по ДРСМД

Пентагон не ответил на обращения министра обороны России Сергея Шойгу, который предложил обсудить разногласия по условиям соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Несколько дней назад Шойгу направил главе американского оборонного ведомства Джеймсу Мэттису два обращения, которые передал в Пентагон российский атташе по вопросам обороны. В первой ноте Шойгу выразил обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории в Сирии.

"Во второй ноте глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — сообщил Конашенков.

В ноте глава российского Минобороны подчеркнул, что Москва готова к открытому и предметному диалогу по всем актуальным проблемам совместной повестки.

Однако по прошествии трех суток от американского военного ведомства не последовало даже формальной реакции на это предложение, отметил Конашенков, пишет РИА Новости.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Россия "нарушает соглашение". Среди прочего американская сторона призывает Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД, или модифицировать эту систему.

Российский МИД отверг эти обвинения, назвав их голословными и не соответствующими действительности. Что касается ракеты 9М729, то она не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение, подчеркнули в МИД.

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Пентагон не ответил на предложение Шойгу обсудить разногласия по ДРСМД

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Теги: ракеты, ДРСМД, сша, россия



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