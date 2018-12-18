18 Декабря 2018
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Армия и ВПК В России

Путин пообещал "дополнительные меры" в случае выхода США из ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны рассказал о негативных последствиях выхода США из договора по ракетам средней и меньшей дальности.
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Глава государства отметил, что такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, а в перспективе речь может идти даже о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения.

В качестве предлога Вашингтон использует бездоказательные обвинения в адрес России, при том, что сам фактически нарушил договор, разместив системы "Иджис" в Румынии.

То, что в договоре не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности, создаёт определённые проблемы с ДРСМД, однако, по мнению президента, можно начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению, или обсудить параметры нового договора. Существующий ДРСМД при всех претензиях к нему играет роль стабилизирующего фактора, обеспечивая предсказуемость в военной сфере.

Владимир Путин напомнил, что в случае выхода из договора Соединённых Штатов Россия будет вынуждена предпринять дополнительные меры для усиления своей безопасности.

Напомним, Пентагон оставил без ответа обращение министра обороны РФ Сергея Шойгу, предлагавшего обсудить разногласия по ДРСМД.

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Путин пообещал "дополнительные меры" в случае выхода США из ДРСМД

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Теги: Путин, ракеты, ДРСМД



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