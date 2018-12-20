20 Декабря 2018
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Армия и ВПК В России

Путин посоветовал США "не пищать" после выхода из ДРСМД

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции посоветовал Западу "не пищать" в случае ответа России на ракетные угрозы.

По словам президента, "трудно представить" развитие ситуации после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Президент подчеркнул, что в мире начался развал международной системы сдерживания вооружений.

Россия постоянно слышит упреки в том, что страна получила преимущество в развитии вооружения, заметил Путин. Но мы были вынуждены ради своей безопасности приступить к созданию новых ракетных систем после того, как США продолжили совершенствование своих систем ПРО, пояснил он.

Президент в очередной раз пообещал - если ракеты США появятся в Европе, то Россия должна будет отвечать на их размещение.

"И пусть потом не пищат. Мы добиваемся не преимуществ, а обеспечиваем свою безопасность", - заявил президент.

Ранее Владимир Путин напомнил, что в случае выхода из договора Соединенных Штатов Россия будет вынуждена предпринять дополнительные меры для усиления своей безопасности.

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Путин посоветовал США "не пищать" после выхода из ДРСМД

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Теги: владимир путин, пресс-конференция, сша, про



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