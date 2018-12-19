19 Декабря 2018
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Политика В России

"Дашь палец, руку откусят": Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729

Россия не готова продемонстрировать США крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая по версии Вашингтона, нарушает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона остановит свои обязательства по ДРСМД, если РФ за 60 дней не вернется к его исполнению. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала такие обвинения "беспочвенными" и "ничем не подкрепленными".

По мнению Рябкова, показ ракеты был бы нежелательным прецедентом на фоне попыток США "просветить" российские наработки.

Если начать следовать логике показа военной техники по требованию, то "дашь палец, руку откусят", добавил он.

При этом он уточнил, что США не просили Россию показать 9М729, а требовали уничтожить ее проверяемым способом. Рябков добавил, что Вашингтон еще в октябре заявил публично, что будет выходить из договора: "Они для себя уже все решили".

Напомним, Пентагон оставил без ответа обращение министра обороны РФ Сергея Шойгу, предлагавшего обсудить разногласия по ДРСМД. Накануне президент РФ Владимир Путин напомнил, что в случае выхода из договора Соединенных Штатов Россия будет вынуждена предпринять дополнительные меры для усиления своей безопасности.

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"Дашь палец, руку откусят": Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729

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Теги: МИД РФ, США, ДРСМД, ракета 9М729



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