Хабаровскому краю и Приамурью грозит подтопление из-за произошедшего оползня

Оползень в Хабаровском крае, который перекрыл русло реки Бурея, может стать причиной подтопления двух поселений, одно из которых находится также в Амурской области.

В настоящее время специалисты ведут расчеты возможных вариантов дальнейшего развития событий во время весеннего половодья в следующем году. Так, перекрытие реки может стать причиной затопления поселка Чекунда Хабаровского края, а также поселка Талакан в Амурской области. Также может быть нарушена работа Бурейской ГЭС в Приамурье.

Высота обвала, перекрывшего русло, составляет примерно 80 метров, длина - около 700 метров, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, масштабы оползня, который произошел в Хабаровском крае, слишком велики для метеорита.

Как сообщили в комитете Российской академии наук по метеоритам, именно поэтому речь идет о геологическом явлении. Там отметили, что метеорит с такими большими масштабами разрушений незамеченным быть не может.

Ранее появилась информация о том, что в этом месте упал метеорит, образовав гигантскую плотину. Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, судя по всему, небесное тело было огромным. При падении он задел вершину сопки и засыпал русло реки.