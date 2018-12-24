Метеорит упал на территорию России и образовал гигантскую плотину

В Хабаровском крае упал метеорит, образовав гигантскую плотину.

Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, судя по всему, небесное тело было огромным. При падении он задел вершину сопки и упал в русло реки.

"На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины", - сказал Маслов изданию "Хабаровский край сегодня".

В случае, если метеорит поднимет воду в реке и возникнет угроза подтопления поселков, будет объявлен режим ЧС.

Информацию довели до главы МЧС. К оценке обстановки привлечены космические спутники.

В августе жители Югры засняли пролетевший над Сургутом метеорит, который сгорел в атмосфере. Кадры выложили, в частности, автомобилисты, ехавшие по трассе Нефтеюганск – Сургут.

Ранее осколки метеорита нашли в Липецкой области. Необычные небесные тела группа ученых из четырех человек нашла 25 и 26 июня в районе имения классика мировой литературы 20-го столетия Ивана Бунина.