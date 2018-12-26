26 Декабря 2018
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Происшествия Дальневосточный ФО

РАН: Оползень в Хабаровском крае не связан с метеоритом, заявляют в РАН

Масштабы оползня, который произошел в Хабаровском крае, слишком велики для метеорита.

Как сообщили в комитете Российской академии наук по метеоритам, именно поэтому речь идет о геологическом явлении. Там отметили, что метеорит с такими большими масштабами разрушений незамеченным быть не может.

"Планета бы вздрогнула", - отметили в РАН. В этом случае, метеорит должен был быть больше челябинского. Его обязательно бы заметили на земле - по звуковым и световым явлениям. При этом взрыв мог быть такой силы, что повалил бы лес на километры вокруг.

Также сомнения относительно падения небесного тела в Хабаровском крае высказали и в Институте динамики геосфер и в Институте астрономии РАН. "Скорее всего, если что-то было, то был какой-то оползень. Потому что если это удар метеорита, то воронка более-менее круглая вне зависимости от угла падения", - отметили в Институте, сообщает "Интерфакс".

Ранее появилась информация о том, что в этом месте упал метеорит, образовав гигантскую плотину. Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, судя по всему, небесное тело было огромным. При падении он задел вершину сопки и засыпал русло реки.

Однако специалисты не зафиксировали сейсмоактивности в той местности, о которой идет речь. Мнения ученых разделились. В частности, некоторые из них считают, что причиной обрушения сопки мог стать только оползень, так как не заметить метеорит, вызвавший такие разрушения, невозможно.

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РАН: Оползень в Хабаровском крае не связан с метеоритом, заявляют в РАН

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Теги: оползень, метеорит, Хабаровский край



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