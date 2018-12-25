Термическая аномалия обнаружена в районе обрушения в реку Бурея вершины сопки

Спутник обнаружил термическую аномалию в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок в Хабаровском крае.

Об этом сообщается на сайте Дальневосточного научно-исследовательского центра (НИЦ) "Планета". Аномалия возникла 12 декабря в 9:50 по местному времени.

Данные переданы в Росгидромет, МЧС России, администрацию полпреда Президента в ДФО, в Правительство Хабаровского края, РусГидро, Амурское водное бассейновое управление.

Ранее появилась информация о том, что в этом месте упал метеорит, образовав гигантскую плотину.

Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, судя по всему, небесное тело было огромным. При падении он задел вершину сопки и засыпал русло реки.

Однако специалисты не зафиксировали сейсмоактивности в той местности, о которой идет речь. Мнения ученых разделились. В частности, некоторые из них считают, что причиной обрушения сопки мог стать только оползень, так как не заметить метеорит, вызвавший такие разрушения, невозможно.