Мнения разделились: падал ли в Хабаровском крае метеорит

Российские ученые рассказали, падал ли в Хабаровском крае огромный метеорит.

Ранее в 73 километрах от поселка Чекунда часть сопки обрушилась в русло реки, а, по словам местных жителей, 11 декабря у них попадали цветы с подоконников. Однако специалисты не зафиксировали сейсмоактивности в той местности, о которой идет речь.

Возможное падение метеорита осталось незамеченным, поскольку он упал днем. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко. По его словам, для подтверждения версии о метеорите нужно проверить данные с метеостанций, которые ведут непрерывный мониторинг атмосферного давления. Специалист сравнил происшествие в Хабаровском крае с падением челябинского метеорита в 2013 году, когда небесное тело летело под наклоном. Как отмечает ученый, это позволило наблюдать падение метеорита на огромной территории.

Он не исключил, что метеорит в Хабаровском крае мог упасть из космоса вертикально вниз. В этом случае его могли видеть только люди, которые находились в самой непосредственной близости, примерный радиус — 10-20 километров.

Причиной обрушения сопки мог стать только оползень, так как не заметить метеорит, вызвавший такие разрушения, невозможно. Так считает директор Института астрономии РАН Борис Шустов. По его словам, чтобы вызвать такой перенос массы, какой на Бурее, в Землю должно было попасть настолько крупное тело, что его, хотя бы на этапе входа в атмосферу, обязательно заметили бы наземные системы слежения, сообщает РИА "Новости".

Ранее появилась информация о том, что в Хабаровском крае упал метеорит, образовав гигантскую плотину.

Как сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, судя по всему, небесное тело было огромным. При падении он задел вершину сопки и засыпал русло реки.

"На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины", - сказал Маслов изданию "Хабаровский край сегодня".