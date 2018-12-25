Лукашенко: "В отношениях России и Белоруссии накопился огромный объем проблем"

В Москве состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Стороны обсудили планы по взаимодействию двух стран по различным направлениям, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер поприветствовал Лукашенко, отметив, что отношения двух стран "развиваются весьма успешно".

"В 2017 году у нас товарооборот вырос более чем на 23% и превысил 32 млрд долларов", - сказал Владимир Путин.

В числе проблемных вопросов Путин обозначил тему энергетики, но уточнил, что в этой сфере сделано очень много на двусторонней основе.

"Необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее", - добавил президент России.

Лукашенко же отметил, что в отношениях России и Белоруссии накопился "огромный объем проблем".

"Ни у кого нет таких близких, тесных отношений, как у белорусов и россиян. Мы действительно можем договориться, потому что команды, которые здесь с нами находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблемы", - отметил белорусский президент.

По словам Лукашенко, если у стран есть проблемы, то они порождаются "не здесь и не нами".

"Мы вовлечены в этот глобальный процесс, поэтому проблемы, которые складываются в мировой торговле, в мировой экономике, в мировой политике, военных вопросах, так или иначе касаются нас. Мы не хотим быть втянуты в эти проблемы, но их надо решать", - сказал Лукашенко.

После Лукашенко поговорил с Путиным уже в рамках рабочего обеда.