Лукашенко вылетел на встречу с Путиным в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы этой страны.

"Самолет Главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта Минск", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Москве президенты двух стран продолжат "разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества", начатый в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря.

Как сообщало Накануне.RU, ранее лидеры России и Белоруссии договорились о проведении еще одной встречи до конца этого года.

25 декабря министр финансов РФ Антон Силуановзаявил, что президенты двух стран договорились о сближении позиций по вопросу налогового маневра в российской "нефтянке" и ценообразовании на газ, для чего будет создана рабочая группа.

Сегодня Минск импортирует нефть из России беспошлинно. В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. На прошедшей 25 декабря встрече с Путиным Лукашенко отметил, что в отношениях Москвы и Минска накопился "огромный объем проблем".