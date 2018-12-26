Путин и Лукашенко проведут еще одну встречу до конца года

Лидеры России и Белоруссии договоренность о проведении еще одной встречи до конца этого года.

Такую информацию подтвердили в Кремле. 25 декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что президенты двух стран договорились о сближении позиций по вопросу налогового маневра в российской "нефтянке" и ценообразовании на газ, для чего будет создана рабочая группа.

Белорусская сторона обеспокоена последствиями для национальной экономики налогового маневра в нефтяной отрасли России. Минск импортирует нефть из России беспошлинно. В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет, сообщает "Интерфакс".

На прошедшей 25 декабря встрече с Путиным, Лукашенко отметил, что в отношениях России и Белоруссии накопился "огромный объем проблем".

"Ни у кого нет таких близких, тесных отношений, как у белорусов и россиян. Мы действительно можем договориться, потому что команды, которые здесь с нами находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблемы", - отметил белорусский президент.

По словам Лукашенко, если у стран есть проблемы, то они порождаются "не здесь и не нами".