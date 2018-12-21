21 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Порошенко и Варфоломей торгуются об условиях передачи собственности Фанару, - источник

Между украинским президентом Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем идет торг о контроле над численностью объектов на Украине, которые передаются под контроль Варфоломея. Об этом написал израильский журналист Соломон Манн, сославшись на доверенные источники в Иерусалимском патриархате.
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По его словам, тайное соглашение Порошенко и Варфоломея от 3 ноября, которое так и не было обнародовано, содержит перечень из 38 объектов на Украине, передаваемых Фанару. Именно в обмен на них Варфоломей обязался дать раскольникам свой томос.

"Но за них все еще идет отчаянный торг с Порошенко, который пытается снизить их количество до 20. Источник утверждает, что на этих объектах патриарх Варфоломей собирается все-таки своим эдиктом учредить патриарший экзархат", - утверждает Манн.

Экзарх Варфоломея будет проводить на Украине процесс дерусификации и унификации обрядов раскольнической церкви с греческой церковью. Под это Варфоломей запросил у Госдепа США $150 млн, и половину Госдеп обещал выслать в начале 2019 года.

"За эту жирную кормушку, по словам информированного источника, уже начат бой между епископами Иларионом Эдмонтонским и Даниилом Памфилийским, которые уже ранее были назначены экзархами. К претендентам присоединился и Галльский архиепископ Эммануил, стараниями которого православие во Франции доведено до такого уровня, что отказалось от него и от Фанара и запросило единения с Москвой", - написал Манн.

Он считает, что это объясняет, почему Варфоломей проявляет лояльность к "выходкам Порошенко и Филарета". К слову, последний на днях заявил, что будет управлять вместе с новым лидером Сергеем Думенко (Епифанием), а также пожизненно останется патриархом. Порошенко же приложил немало усилий, чтобы склонить Денисенко-Филарета принять условия Фанара.

США c самого начала заявили о поддержке затеи легализовать раскольников. Вчера Думенко встретился с послом США на Украине Мари Йованович и поблагодарил ее за поддержку в создании "незалежной церкви". Госдеп США также заявил, что приветствует ее создание.

Таким образом, трехсторонний сговор обеспечивает выгоды всем сторонам: США - дальнейший отрыв Украины от России, Порошенко - политические очки перед выборами, Варфоломею - возможность поживиться церковными объектами и усилить свое влияние. А передача ему старинного Андреевского храма Киева по специально принятому Радой закону была "авансом". РПЦ квалифицирует действия Варфоломея как разбой.

Петр Порошенко, Константинопольский патриарх Варфоломей(2018)|Фото: пресс-служба президента Украины

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Порошенко и Варфоломей торгуются об условиях передачи собственности Фанару, - источник

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Варфоломей, церковь



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