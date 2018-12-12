Порошенко давит на Денисенко-Филарета принять условия Фанара

12 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель номенклатуры, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко давит на Денисенко-Филарета принять условия Фанара

Украинский президент Петр Порошенко в преддверии "объединительного собора" раскольников предпринял попытку уговорить несговорчивого киевского "патриарха" Михаила Денисенко-Филарета принять условия Фанара. Советник Порошенко Ростислав Павленко нанес визит в резиденцию Денисенко, сообщают Вести" со ссылкой на телеграм-канал Churcher.
Читайте также:

Павленко добивался встречи с Денисенко наедине, но тот настоял на присутствии своих "епископов". Разговор прошел за закрытыми дверями, а его содержание осталось неизвестным, однако после беседы участники встречи выглядели крайне недовольными друг другом.

Денисенко резко раскритиковал действия Фанара за то, что там хотят дать не независимость раскольникам, а подчинить их себе, ограничив их самостоятельность. Он выразил уверенность, что Константинопольский патриарх Варфоломей будет вынужден уступить.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Денисенко пригрозил Варфоломею не признать результаты "объединительного собора" раскольников, если результаты его не устроят.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Порошенко давит на Денисенко-Филарета принять условия Фанара

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко, церковь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1193

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети