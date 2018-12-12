Порошенко давит на Денисенко-Филарета принять условия Фанара

Украинский президент Петр Порошенко в преддверии "объединительного собора" раскольников предпринял попытку уговорить несговорчивого киевского "патриарха" Михаила Денисенко-Филарета принять условия Фанара. Советник Порошенко Ростислав Павленко нанес визит в резиденцию Денисенко, сообщают Вести" со ссылкой на телеграм-канал Churcher.

Павленко добивался встречи с Денисенко наедине, но тот настоял на присутствии своих "епископов". Разговор прошел за закрытыми дверями, а его содержание осталось неизвестным, однако после беседы участники встречи выглядели крайне недовольными друг другом.

Денисенко резко раскритиковал действия Фанара за то, что там хотят дать не независимость раскольникам, а подчинить их себе, ограничив их самостоятельность. Он выразил уверенность, что Константинопольский патриарх Варфоломей будет вынужден уступить.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Денисенко пригрозил Варфоломею не признать результаты "объединительного собора" раскольников, если результаты его не устроят.