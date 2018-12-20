В Северной Осетии после взрыва газа в доме начался пожар: пострадали дети

Пять человек пострадали при пожаре в североосетинском поселке Октябрьское. СМИ сообщают, что пожар начался после взрыва бытового газа.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, возгорание произошло на первом этаже двухэтажного восьмиквартирного дома. Площадь пожара составила 40 кв. м.

Среди пострадавших - двое детей (2006 и 2018 г.р.). Они доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

Одна из пострадавших находится в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Недавно взрыв газа произошел в в жилом доме в Вологде. Погибла женщина, три человека также получили травмы. Кроме того, было принято решение об эвакуации 90 жильцов дома.