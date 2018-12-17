Назван источник взрыва газа в жилом доме Вологды

Взрыв газа в жилом доме в Вологде произошел во время включения света в квартире, где отсутствовали хозяева.

По словам следователей, хозяева уезжали на дачу и почти сутки не были дома. По возвращении женщина нажала кнопку выключателя, после чего произошел взрыв. Она погибла на месте, ее муж травмирован.

В СКР опровергли информацию о том, что в квартире взорвался газ в баллоне для монтажа натяжных потолков, отметив, что "это магистральный газ, дом газифицирован".

Также не подтвердились сообщения о том, что причиной взрыва был самостоятельный ремонт, сообщают "Ведомости".

Напомним, газ взорвался 15 декабря около полуночи. Три человека также получили травмы - двое мужчин и женщина.

В СК отметили, что вероятность обрушения конструкций дома сохраняется, поэтому было принято решение об эвакуации 90 жильцов дома - их разместили в помещении школы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.