20 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

Среднюю школу №25 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за отравления

Среднюю школу №25 в Екатеринбурге закрыли на карантин на неделю. По некоторым данным, там массово отравились дети.

Как передает корреспондент Накануне.RU, приказ о переходе на дистанционное обучение за подписью директора Наталии Мезенцевой размещен на сайте образовательного учреждения. В нем говорится, что оно организовано для обучающихся с 1 по 11 класс с целью проведения дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий с 20 по 27 декабря 2018 года.

По данным СМИ, в школе произошло массовое отравление учеников, однако чем именно заболели дети, пока неизвестно. В ближайшие дни в здании будут работать специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре на скандальном предприятии "Золушка", которое поставляет питание в школы Екатеринбурга, прошли обыски. Также им заинтересовались городские депутаты.

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Среднюю школу №25 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за отравления

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Теги: школа 25, карантин, закрытие, Екатеринбург



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