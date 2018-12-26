Причиной отравления детей в школе №25 в Екатеринбурге стали сотрудники пищеблока

Роспотребнадзор выяснил, по какой причине в екатеринбургской школе №25 массово отравились школьники. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, причиной заболевания детей стали сотрудники пищеблока, у которых обнаружили норовирус и золотистый стафилококк.

По данным Роспотребнадзора, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке и нарушение технологии приготовления блюд.

"Управлением Роспотребнадзора организовано проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, направленных на ликвидацию очага: отстранение от работы сотрудников, являющихся носителями инфекционного заболевания, проведение заключительной дезинфекции на пищеблоке и в помещениях школы, наблюдение за контактными учащимися и сотрудниками", - пояснили в надзорном ведомстве.

Напомним, школу №25 закрыли на карантин с 20 по 26 декабря. Тогда 11 школьников обратились за медицинской помощью, из них трое были госпитализированы в детскую больницу №9. Дети жаловались на боли в животе и рвоту.

По итогу проверки составлен протокол о временном приостановлении деятельности ООО "Аппетит" с 21 декабря - документ направлен в суд.