20 Декабря 2018
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Жалуются на боль в животе и рвоту: прокуратура проверяет новое массовое отравление школьников в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку школы №25, которую сегодня закрыли на карантин из-за массового отравления учеников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ведомства, в ходе проверки особое внимание будет уделяться организации питания школьников.

Напомним, что школу №25 закрыли на карантин с 20 по 27 декабря. Приказ о переходе на дистанционное обучение школьников с 1 по 11 класс появился на сайте учебного заведения.

По предварительной информации, 11 школьников обратились за медицинской помощью, из них трое госпитализированы в детскую больницу №9. Дети жалуются на боли в животе и рвоту.

Роспотребнадзор уже проводит эпидемиологическое расследование.

"Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, проведении заключительной дезинфекции силами специализированной организации на пищеблоке, в местах общего пользования, проверяется персонал пищеблока, организован забор материала у заболевших, а также проводится лабораторное исследование пищи", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Известно, что услуги по организации питания в школьной столовой оказываются ООО "Аппетит". Прокуратурой уже истребована необходимая документация в этой организации, а руководитель предприятия и сотрудники пищеблока будут опрошены в ближайшее время.

Напомним, ранее в Екатеринбурге уже случались отравления школьников, в частности, в учебных заведениях, которые обслуживает МУП "Золушка".

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Жалуются на боль в животе и рвоту: прокуратура проверяет новое массовое отравление школьников в Екатеринбурге

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Теги: проверка, школа, школьники, массовые отравления, ученики, дети



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Ранее 20.12.2018 11:22 Мск Среднюю школу №25 в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за отравления

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