19 Декабря 2018
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Глава Прикамья предложил руководителям на местах проводить "прямые линии" с жителями

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Анонс "предновогоднего" прямого эфира губернатора Пермского края Максима Решетникова в Instagram собрал более 400 вопросов. Большинство их них были о здравоохранении, образовании, обращении твердых коммунальных отходов, дорожной отрасли. За час прямого эфира он ответил на 50 из них. Всего эфир посмотрели более 6,4 тыс. пользователей. Единовременно за ним наблюдала в среднем 1 тыс. человек. Глава региона поддержал инициативу проведения аналогичных "прямых линий" местными властями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор отметил, что этот канал общения не единственный – есть еще портал "Управляем вместе". Какие-то проблемы удобнее решить через него. В ходе разговора Решетников отметил, что с 1 января изменятся правила вывоза твердых бытовых отходов. Край выбрал регионального оператора, а он, в свою очередь, подрядчиков, и не всегда они совпали с теми, которые вывозят мусор сейчас. За оставшиеся полторы недели компании, у которых контракты заканчиваются, должны вывезти свои контейнеры, а новые организации должны свои контейнеры установить. Для того, чтобы не было возможных накладок по логистике, организован оперативный штаб.

Также разговор зашел о предоставления ясельных групп для детей с полутора лет. Губернатор рассказал, что при федеральном финансировании возведения детских садов, регион обязан обеспечить их яслями.

Максим Решетников, прямой эфир, инстаграм(2018)|Фото: www.instagram.com/p/BrewIdZgYQW/

"Другое дело, что у нас сейчас основная задача – обеспечить места в детских садах детям от 3 лет там, где они живут. Потому что формально у нас очереди нет, но часто дают путевки в детские сады в отдаленных районах", - сказал Решетников.

Во время прямого эфира жители края спрашивали о многом: от обновления пожарной техники и освещения до работы общественного транспорта и кадрах в школах и больницах. Губернатор поручил разобраться, почему в Березовском районе до сих пор не открыт фельдшерско-акушерский пункт, построенный в прошлом году, а также проработать вопрос открытия автобусного маршрута до лыжной базы "Динамо".

Жителей Нытвенского района интересовало, не лишатся ли сельские поселения поддержки при образовании Нытвенского городского округа. Решетников заверил, что на местах останется возможность решать административные вопросы, а также иметь обратную связь с властями. Губернатор поддержал инициативу одного из подписчиков о проведении местными властями подобных эфиров.

Напомним, во время прошлой "прямой линии" единовременно в режиме онлайн за эфиром Решетникова следили около 250 человек. В общей сложности к трансляции присоединились более 1000 уникальных пользователей.

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Глава Прикамья предложил руководителям на местах проводить "прямые линии" с жителями

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Теги: Максим Решетников, прямой эфир, Instagram



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