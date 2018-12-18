18 Декабря 2018
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Утонуть в мусоре не позволят. Губернатор Прикамья ответил на вопросы о схеме ТБО

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время сегодняшнего прямого эфира ответил на вопросы, посвященные вывозу твердых бытовых отходов, передает корреспондент Накануне.RU.

Жителей региона волновало будет ли вывозиться мусор в праздничные дни, как повлияет на вывоз мусора появление нового регионального оператора.

"В соответствии с федеральным законодательством действительно правила с 1 января меняются. За это время край провел конкурс, выбрал регионального оператора коммунальных отходов, он, в свою очередь, отобрал те компании, которые будут заниматься вывозкой мусора. И далеко не всегда в рамках конкурса победили те же компании, что занимались вывозом мусором прежде. В результате сейчас за оставшиеся полторы недели, те компании, у которых контракты заканчиваются, они должны свои контейнеры забрать, а новые компании - разместить контейнеры на территории. Мы организовали штаб, фиксируются все вопросы, они оперативно решаются. Все люди, которые этим занимаются, в новогодние праздники будут работать. Все отпуска отменены. Конечно, какие-то сбои возможны, потому пишите в инстаграм, напрямую, обращайтесь. Все вопросы будем оперативно решать", - заявил губернатор.

Также он отметил, что в основе новой системе схемы обращения с ТБО места складирования, по каким-то причинам в 2016 году сильно сократились. В результате сложилась ситуация, что несколько районов везут мусор на один полигон, который, не всегда к этому приспособлен.

"Чернушка - яркий тому пример, когда мусор, аж с Чайковского должен вестись в Чернушку, а мощности в Чернушке недостаточны относительно того потока мусора, который должен туда пойти", - сообщил глава региона.

Он добавил, что поручил разобраться в ситуации и до конца года министерство ЖКХ должно выйти с инициативой по изменению схемы обращения ТБО.

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Утонуть в мусоре не позволят. Губернатор Прикамья ответил на вопросы о схеме ТБО

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Теги: Максим Решетников, прямой эфир, инстаграм, мусор, схема ТБО



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