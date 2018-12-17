17 Декабря 2018
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Губернатор Пермского края завтра проводит "предновогодний" эфир в инстаграм

Губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня объявил о проведении очередного прямого эфира в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона попросил пермяков написать те вопросы, которые их волнуют больше всего и пообещал вернуться к вопросам, которые остались без рассмотрения в прошлом месяце. Трансляция начнется в 19.00.

Максим Решетников, прямой эфир, инстаграм(2018)|Фото: www.instagram.com/p/BrewIdZgYQW/

Отметим, что прямой эфир в социальной сети губернатор проводит уже в третий раз. Первая конференция состоялась в октябре. Одним из наиболее популярных вопросов стала поддержка обманутых дольщиков в регионе.

Напомним, во время ноябрьской онлайн-конференции Instagram губернатор Максим Решетников раскритиковал работу блока администрации Перми в сфере ЖКХ Сергея Романова и посоветовал Дмитрию Самойлову "серьезно подумать над кадровыми решениями в этой сфере". После публичной критики Сергей Романов уволился.

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Губернатор Пермского края завтра проводит "предновогодний" эфир в инстаграм

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Теги: Максим Решетников, прямой эфир, инстаграм



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