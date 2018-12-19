19 Декабря 2018
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Политика В России Украина

В МИД РФ назвали "большой ошибкой" разрыв Киевом договора о дружбе с Москвой

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что решение Киева о разрыве дружеского договора с Москвой является "большой ошибкой".
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Напомним, в декабре украинский президент Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Согласно закону, действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года.

В МИД РФ, комментируя ситуацию, заявили, что подобные действия могут обернуться для Украины "тяжелыми последствиями". В ведомстве уточнили, что имеется в виду ряд социальных, гуманитарных, экономических и других проблем, которые могут возникнуть как следствие расторжения документа, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, при этом более 90% украинцев считают, что разрыв договора о дружбе более выгоден России, чем самой Украине.

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В МИД РФ назвали "большой ошибкой" разрыв Киевом договора о дружбе с Москвой

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Теги: МИД, Россия, дружба, Украина



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Ранее 11.12.2018 12:38 Мск Более 90% украинцев считают, что разрыв договора о дружбе более выгоден России, чем Украине

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