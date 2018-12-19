В МИД РФ назвали "большой ошибкой" разрыв Киевом договора о дружбе с Москвой

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что решение Киева о разрыве дружеского договора с Москвой является "большой ошибкой".

Напомним, в декабре украинский президент Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Согласно закону, действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года.

В МИД РФ, комментируя ситуацию, заявили, что подобные действия могут обернуться для Украины "тяжелыми последствиями". В ведомстве уточнили, что имеется в виду ряд социальных, гуманитарных, экономических и других проблем, которые могут возникнуть как следствие расторжения документа, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, при этом более 90% украинцев считают, что разрыв договора о дружбе более выгоден России, чем самой Украине.