11 Декабря 2018
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Более 90% украинцев считают, что разрыв договора о дружбе более выгоден России, чем Украине

93% зрителей украинского телеканала NewsOne проголосовали за то, что прекращение действия договора о дружбе более выгодно России, и только 7% - что Украине. Таков результат опроса канала, в котором участвовали более 10 тыс. человек.
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Как сообщало Накануне.RU, накануне украинский президент Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Согласно закону, действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение "опрометчивым", принятым не в интересах Украины и с неуважением к собственному народу.

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Казбек Тайсаев считает, что Россия никогда не будет воевать с Украиной, но Порошенко "делает все, чтобы разжечь эту войну".

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Более 90% украинцев считают, что разрыв договора о дружбе более выгоден России, чем Украине

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Теги: Украина, договор о дружбе



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