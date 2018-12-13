13 Декабря 2018
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Политика В России Украина Пермский край

Пушков сделал вывод: Порошенко готовит фальсификацию президентских выборов на Украине

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков заявил, что украинский президент Петр Порошенко готовит фальсификации на предстоящих выборах главы государства. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он написал в своем Твиттере.

По данным Пушкова, такой вывод был сделан на комиссии СФ по информационной политике с участием бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Сенатор считает, что Порошенко планирует "массированную фальсификацию" на выборах.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Пушков призывал Порошенко уйти в отставку. Также российский сенатор поглумился над украинским президентом, в мае "принявшим" капитуляцию Германии.

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Пушков сделал вывод: Порошенко готовит фальсификацию президентских выборов на Украине

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Теги: Пушков, Порошенко, выборы, Украина



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