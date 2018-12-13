Пушков сделал вывод: Порошенко готовит фальсификацию президентских выборов на Украине

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков заявил, что украинский президент Петр Порошенко готовит фальсификации на предстоящих выборах главы государства. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он написал в своем Твиттере.

По данным Пушкова, такой вывод был сделан на комиссии СФ по информационной политике с участием бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Сенатор считает, что Порошенко планирует "массированную фальсификацию" на выборах.

Сегодня на Комиссии СФ по информационной политике с участием Н.Азарова(премьер Украины в 2010-2014) был сделан вывод: Порошенко готовится к массированной фальсификации президентских выборов. Предвоенная риторика и военные приготовления должны облегчить ему достижение этой цели. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 декабря 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Пушков призывал Порошенко уйти в отставку. Также российский сенатор поглумился над украинским президентом, в мае "принявшим" капитуляцию Германии.