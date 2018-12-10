10 Декабря 2018
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Политика В России Украина

Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе между Украиной и РФ

Закон о прекращении действия договора о дружбе Украины с Россией подписан. Об этом украинский лидер Петр Порошенко сообщил на своей странице в Twitter.

"Закон Украины №0206 "Про прекращение действия договора о дружбе, сотрудничеству и партнерству между Украиной и Российской Федерацией". Подписано", - написал он.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2019 года.

Как сообщало Накануне.RU, Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении договора о дружбе в сентябре. Позднее закон был внесен в Раду.

Договор действует с 1999 г., он был подписан на 10 лет с автоматическим продлением при отсутствии возражений сторон.

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Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе между Украиной и РФ

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Теги: Петр Порошенко, договор о дружбе, Украина, Россия



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