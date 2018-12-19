Чиновнице, предложившая "чпокнуть" пенсионера дротиком, вынесли замечание

19 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Дальневосточный ФО В России

Чиновнице, предложившая "чпокнуть" пенсионера дротиком, вынесли замечание

Чиновницу, сравнившую с животным пришедшего к зданию правительства Камчатки вооруженного пенсионера, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Напомним, в ноябре полиция задержала пожилого мужчину с похожим на обрез предметом на крыльце здания правительства в Петропавловске-Камчатском. По одной из версий, пенсионер достал из пакета ружье и пытался выстрелить в себя. По другой - хотел пройти с оружием внутрь.

Позже в соцсетях появилось видео инцидента, снятое на камеру мобильного из окна кабинета здания краевой администрации. Некая женщина - предположительно, чиновница - комментировала происходящее.

"Это только этим, это только дротиком. Как животное - чпок, чтобы он отрубился", - приговаривала она.

Теперь стало известно, что женщина работает программистом в подведомственном краевому министерству финансов учреждении - КГБУ "Центр финансового обеспечения".

Принято решение привлечь ее к дисциплинарной ответственности в форме замечания, передает РИА Новости.

При этом ранее в пресс-службе правительства Камчатского края заявляли, что трудовой договор с чиновницей расторгнут.

Ранее россиян шокировали своими заявлениями депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский, предложивший избавиться от пенсий, и руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая молодым людям, что государство не просило их рожать и ничего им не должно.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал последние события, связанные с Глацких. По его словам, она получила выговор за свои слова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Чиновнице, предложившая "чпокнуть" пенсионера дротиком, вынесли замечание

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: камчатка, пенсионер, чиновница



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.11.2018 12:45 Мск Камчатские власти подтвердили, что чиновница обозвала пенсионера "животным"
Ранее 19.11.2018 08:51 Мск На крыльце здания правительства Камчатки задержали мужчину с обрезом

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1791

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети