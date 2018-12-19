Чиновнице, предложившая "чпокнуть" пенсионера дротиком, вынесли замечание

Чиновницу, сравнившую с животным пришедшего к зданию правительства Камчатки вооруженного пенсионера, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Напомним, в ноябре полиция задержала пожилого мужчину с похожим на обрез предметом на крыльце здания правительства в Петропавловске-Камчатском. По одной из версий, пенсионер достал из пакета ружье и пытался выстрелить в себя. По другой - хотел пройти с оружием внутрь.

Позже в соцсетях появилось видео инцидента, снятое на камеру мобильного из окна кабинета здания краевой администрации. Некая женщина - предположительно, чиновница - комментировала происходящее.

"Это только этим, это только дротиком. Как животное - чпок, чтобы он отрубился", - приговаривала она.

Теперь стало известно, что женщина работает программистом в подведомственном краевому министерству финансов учреждении - КГБУ "Центр финансового обеспечения".

Принято решение привлечь ее к дисциплинарной ответственности в форме замечания, передает РИА Новости.

При этом ранее в пресс-службе правительства Камчатского края заявляли, что трудовой договор с чиновницей расторгнут.

Ранее россиян шокировали своими заявлениями депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский, предложивший избавиться от пенсий, и руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая молодым людям, что государство не просило их рожать и ничего им не должно.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал последние события, связанные с Глацких. По его словам, она получила выговор за свои слова.