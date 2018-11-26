Камчатские власти подтвердили, что чиновница обозвала пенсионера "животным"

Власти Камчатского края уволили чиновницу, сравнившую пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным.

Напомним, в ноябре полиция задержала пожилого мужчину с похожим на обрез предметом на крыльце здания правительства в Петропавловске-Камчатском. По одной из версий, пенсионер достал из пакета ружье и пытался выстрелить в себя. По другой - хотел пройти с оружием внутрь.

Позже в соцсетях появилось видео инцидента, снятое на камеру мобильного из окна кабинета здания краевой администрации. Некая женщина - предположительно, чиновница - комментировала происходящее.

"Это только этим, это только дротиком. Как животное - чпок, чтобы он отрубился", - приговаривала она.

В пресс-службе правительства Камчатского края РИА Новости подтвердили, что видео действительно комментирует одна из сотрудниц администрации. Там добавили, что "в настоящее время она уже таковой не является", а трудовой договор с ней расторгнут.

Напомним, недавно министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова описала плюсы жизни на прожиточный минимум. Она отстаивала позицию, что этих денег в месяц достаточно для "минимальных физиологических потребностей", но лично ей прожить на такую сумму не позволит "статус министра". Вскоре после этого чиновница была уволена.

Также россиян шокировали своими заявлениями депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский, предложивший избавиться от пенсий, и руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая молодым людям, что государство не просило их рожать и ничего им не должно.