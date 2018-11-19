На крыльце здания правительства Камчатки задержали мужчину с обрезом

Полиция задержала пожилого мужчину с похожим на обрез предметом на крыльце здания правительства в Петропавловске-Камчатском.

По одной из версий, мужчина достал из пакета обрез или ружье, завернутое в одеяло, и пытался выстрелить в себя. По другой - хотел пройти с оружием в здание правительства, передает Regnum.

В прошлом году в Екатеринбурге задержали мужчину, который разгуливал с ружьем.

В полицию поступило сообщение о том, что он стоит на остановке "Вторчермет". После задержания выяснилось, что оружие было не заряжено.