18 Декабря 2018
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Алана Мамаева стыдит суд: "Где справедливость? Позор!"

Жена футболиста Павла Мамаева Алана (30) эмоционально прокомментировала отклонение судом апелляции спортсменов, просивших отпустить их из-под ареста.

"Знаете это и правда ПОЗОР ...... согласна с мужем.... Где справедливость?? Где она?", - написала Алана в Instagram после того, как узнала, что ее супруг останется в СИЗО до 8 февраля, как раньше и было решено судом.

Женщина также репостит в "историях" в Instagram высказывания поклонников, которые тоже возмущаются решением суда. В комментариях есть фанаты, поддерживающие Алану и ее мужа (которого она еще недавно обвиняла в изменах), но многие пишут, что, мол, так футболистам-драчунам и надо: "До них всё ещё не ходит простая истина: нет у них никакого раскаяния за содеянное! Если дальше будут гнуть такую линию, могут реальные сроки отхватить. Поведение у них недостойное в этой ситуации", "Справедливость как раз-таки есть) именно поэтому он и находится в СИЗО", "А почему Ваш муж после матча не поехал домой, к Вам и деткам? Почему он не скучал по семье и потащился в раздевальню с ******* (проститутками)? :) А теперь вдруг заскучал?)".

Павел Мамаев и Александр Кокорин в начале декабря были оставлены судом под стражей еще на два месяца. Суд расследует дело о драках с их участием, в результате которых пострадали несколько человек.

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Алана Мамаева стыдит суд: "Где справедливость? Позор!"

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Теги: алана мамаева, павел мамаев, мамаев и кокорин, цветы, бутырская тюрьма



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