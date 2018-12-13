Жена Мамаева предложила пользователям Instagram голосование: прощать ей мужа или нет

Жена футболиста Павла Мамаева Алана (30) в очередной раз привлекла внимание журналистов и пользователей. Накануне девушка устроила голосование в Instagram, в котором предлагала выбрать – простить ей мужа или нет.

Напомним, ранее Алана рассказала, что супруг изменял ей. Она даже намекала на то, что предполагаемой любовницей ее мужа является экс-участница "Дома-2" Виктория Боня (38). Примечательно, что семейную драму Мамаева вынесла на публику и охотно делилась пикантными подробностями с прессой, тогда как ее муж находится сейчас в СИЗО. Видимо, он каким-то образом попросил у нее прощения (неизвестно, кстати, за что – за скандальное уголовное дело с его участием или все-таки за измены). Но решать сама Мамаева не стала и попросила совета у… подписчиков своей страницы в Instagram. В "историях" она устроила голосовалку с вопросом "Простить?". Предлагалось два варианта ответа – "да" и "нет". Мнения публики разделились поровну. Позже Алана написала, что и сама находится в раздумьях.

Павел Мамаев и Александр Кокорин в начале декабря были оставлены судом под стражей еще на два месяца. Суд расследует дело о драках с их участием, в результате которых пострадали несколько человек.