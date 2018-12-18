Сергей Бидонько: Врагов не ищем...

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько, чья задача - курировать информационную и внутреннюю политику в регионе, сегодня встретился в резиденции губернатора с представителями ведущих СМИ Среднего Урала, чтобы рассказать о своих планах на новой должности, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что идея собрать журналистов принадлежит самому Бидонько. Вчера в перерыве совещания с руководителями муниципалитетов, увидев, какой интерес вызывает его персона у представителей СМИ, вице-губернатор моментально сориентировался, сказав: "Вас много, каждый хочет задать вопросы, которые могут повторяться, поэтому предлагаю завтра собраться в 13.00, место уточню". И слово сдержал - уже через пару часов в нашей редакции раздался звонок с приглашением на встречу.

Динамичность, с которой вице-губернатор "вписался" в информационную повестку, впечатляет. Очевидно, сказался депутатский опыт в Государственной думе, где работа с избирателями (а Бидонько баллотировался по Серовскому округу Свердловской области) предполагает и мобильность, и обратную связь. В дальнейшем эти два качества дали заместителю губернатора проявить себя (во всяком случае, перед журналистами) как чиновника, нацеленного на созидание, позитив и преодоление конфликтов.

Задачи на новом месте

У Бидоноко два основных направления деятельности, вытекающие из названия его должности: заместитель главы Свердловской области по вопросам информационной и внутренней политики.

Вероятно, оба направления предполагают постоянное взаимодействие со СМИ. Здесь новый куратор медиаполя не стал вдаваться в подробности построения коммуникаций, а сформулировал перед собой задачу преодолеть негативные моменты в сложившейся информационной повестке, "перебив"их позитивными новостями.

Бидонько искренне считает, что Свердловская область очень достойно выглядит по большинству показателей среди остальных субъектов России, но эти показатели мало кого интересуют, если их не подать красиво и доступно. В первую очередь – на федеральном уровне.

"Надо создавать эксклюзивные моменты, которые были бы примером для других регионов, показывая позитив на уровне общероссийской тематики", - уточнил он.

Из этого тезиса логично вытекает одна из главных задач, поставленных Бидонько: конвертировать хороший имидж в хорошие деньги – речь идет об участии в федеральных программах, предусматривающих государственное финансирование региональных проектов. Идея, конечно, не нова, но чтобы ее реализовать, придется изрядно "поломать" бэкграунд, который за последнее время собрал на себя Средний Урал.

Интересно, что в этой части рассуждений чиновник старался уйти от конкретных событий: "Ну, вы сами понимаете, о чем идет речь…" - намекнул он журналистам. Нем не менее, на просьбу корреспондента Накануне.RU все-таки обозначить "мозоли", откликнулся. Как и следовало ожидать, "сами понимаете" – это нелицеприятные истории с директором департамента молодежной политики Ольгой Глацких, а также решение о повышении зарплаты руководству Екатеринбурга, а затем не менее скандальная отмена этого решения по указанию Москвы. Что касается личного восприятия вице-губернатором этих казусов, то первый, по его мнению, уже прошел пик обсуждения, но историю с Глацких не забудут еще долго. А во втором случае городской власти предстоит аккуратно подойти к нивелированию вопроса, чтобы, дав обратный ход индексации зарплаты, не растерять в мэрии хороших специалистов.

Если это главные проблемы Свердловской области – то, как говорится, слава богу. По крайней мере, других напастей Бидонько не назвал. Ну, разве что посетовал на проигрыш России вообще и Екатеринбурга в частности в заявке на проведение международной выставки "Экспо-2025"; на то, что не удастся реализовать многие грандиозные планы вроде второй ветки метро. Но при этом напомнил о положительном опыте города на перспективу, об узнаваемости Екатеринбурга на мировой арене.

Таким образом, когда вся эта "пена дней" уйдет, вице-губернатору с коллегами из департаментов по внутренней и информационной политике останется находить примеры хороших дел, ставить их популяризацию на информационный поток, а дальше – засылать гонцов в федеральный центр, чтобы они аргументировали региональные заявки, в том числе, с помощью ярких и позитивных достижений Свердловской области. Внешне такая технология выглядит вполне логично.

Что касается непосредственно внутренней политики, то она предполагает постоянную работу с общественными организациями, политическими партиями и прочими институтами гражданского общества. "Понимать и слышать друг друга", "разрешать конфликты", – это цитаты из объяснения Бидонько, в чем суть взаимодействия.

И третье направление, которое вице-губернатору как человеку, шесть лет возглавлявшему Карпинск, а также занимавшего кресло министра строительства региона, должно быть понятно и близко – работа с муниципалитетами.

Бидонько объяснил отношения муниципалитет-область, исходя из аналогии область-федерация. Действительно, принципы схожие: мэры приходят к региональной власти за решением проблем и деньгами, как губернаторы - за тем же, но в Москву. Зная на собственном опыте, как сложно бывает добраться до вышестоящего руководства, вице-губернатор анонсировал свою роль в этой цепочке, можно сказать, как "оперативного дежурного". С насущными проблемами главы городов могут обращаться к главе области через вице-губернатора, который готов решать на месте 80-85% вопросов. Остальное – компетенция высшего должностного лица.

Интересно трактует Бидонько понятие "политические вопросы" на местном уровне. По его убеждению, если в муниципалитете население довольно работой администрации, если выстроена обратная связь между гражданами и властью, то реагировать "политически" из областного центра просто нет необходимости. Однако в случае возникновения конфликтов "региональный оператор" должен быть готов вмешаться, в том числе через институт управленческих округов, который вице-губернатор оценил положительно – в качестве механизма, позволяющего эффективно руководить на большой территории.

Очевидно, чиновник станет для коллег-мэров по-настоящему своим человеком. По его признанию, на совещании с главами муниципалитетов он встретил примерно 80% знакомых лиц.

"Со всеми схема взаимодействия выстроена", - отметил Бидонько.

Кадровая политика

В этом тонком деле заместитель губернатора не собирается, что называется, ломать дрова – Бидонько не сторонник резких решений и готов начать работать с уже сложившимся коллективом, а дальше, по его словам, "жизнь внесет свои коррективы".

И действительно, пока никаких "тревожных звоночков" для подчиненных вице-губернатора не прозвучало. Наоборот – опытные сотрудники уже получили либо готовятся получить назначения, это относится к руководителям двух ключевых департаментов – Юлии Прытковой (по информационной политике) и Антону Третьякову (по внутренней политике).

Про Тунгусова

Журналистов интересовало, как оценивает Сергей Бидонько роль прежнего "политического" заместителя губернатора Владимира Тунгусова. На это чиновник ответил, что, на его взгляд, на 70% историй, которые приписывают "демонической фигуре" Тунгусова, мифы.

"Думаю, Владимир Георгиевич и сам сильно удивляется, когда узнает о себе такие новости", - сказал новый вице-губернатор, при этом отдав должное неординарному уму теперь уже бывшему "серому кардиналу" Екатеринбурга.

Сам же Бидонько заявил, что старается дистанцироваться от интриг, поскольку не любит их. И сформулировал еще один свой принцип (в третьем лице, поскольку говорил о своей потенциальной команде): "Врагов не ищем, нам нужен конструктивный диалог".

В этом контексте следует воспринимать планы взаимодействия нового вице-губернатора с администрацией и думой Екатеринбурга. По словам Бидонько , главе региона Евгению Куйвашеву удалось разрешить системный кризис между городской и областной властью, в результате обе стороны работают сообща, совместно решая поставленные задачи. Но при этом чиновник не исключил для регионального руководства возможности "по необходимости проводить свою политику".