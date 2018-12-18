18 Декабря 2018
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Политика Челябинская область

Лидер движения "Стоп-ГОК" посетил мэрию и подтвердил намерение участвовать в конкурсе на пост главы

Сегодня на заседание городской думы, где был объявлен конкурс на пост главы Челябинска, пришел лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании депутаты утвердили положение о порядке проведения конкурса и сформировали свою часть конкурсной комиссии. Документы от кандидатов будут принимать с 20 декабря по 15 января. Сам конкурс пройдет 22 февраля.

Василий Московец ранее уже заявил, что намерен принять участие в конкурсе на пост главы Челябинска. На этой неделе стало известно, что эко-активисту предъявили обвинение в подстрекательстве к хулиганству и отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

"Согласно положению, никаких ограничений у меня нет. Я могу принимать участие и буду принимать участие в конкурсе", - заявил он по итогам заседания городского парламента.

Это же подтвердил и председатель городской думы Станислав Мошаров, отметив, что "в России действует презумпция невиновности".

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Лидер движения "Стоп-ГОК" посетил мэрию и подтвердил намерение участвовать в конкурсе на пост главы

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Теги: Василий Московец, Стоп-ГОК, конкурс, глава Челябинска,



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