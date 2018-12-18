18 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

ГИБДД выдала предписание мэрии Екатеринбурга за экспериментальный знак "Уступи всем, и можно направо"

Свердловская ГИБДД выдала предписание мэрии Екатеринбурга за экспериментальный знак в центре города "Уступи всем, и можно направо". Об этом начальник ведомства Алексей Кисляков сообщил на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Этот знак является экспериментальным и это не было согласовано с нами. Решение было принято администрацией города. Я не буду это комментировать. Поэтому мы выдали предписание в адрес мэрии. Знак убрали", - заявил Кисляков.

Алексей Кисляков(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что знак разрешал водителям поворот направо на запрещающий сигнал светофора, с преимуществом всех машин, движущихся в других направлениях.

Также сегодня Алексей Кисляков рассказал, что в ГИБДД разработана новая организация дорожного движения Екатеринбурга.

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ГИБДД выдала предписание мэрии Екатеринбурга за экспериментальный знак "Уступи всем, и можно направо"

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Теги: ГИБДД, знак, Екатеринбург



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