ГИБДД выдала предписание мэрии Екатеринбурга за экспериментальный знак "Уступи всем, и можно направо"

Свердловская ГИБДД выдала предписание мэрии Екатеринбурга за экспериментальный знак в центре города "Уступи всем, и можно направо". Об этом начальник ведомства Алексей Кисляков сообщил на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Этот знак является экспериментальным и это не было согласовано с нами. Решение было принято администрацией города. Я не буду это комментировать. Поэтому мы выдали предписание в адрес мэрии. Знак убрали", - заявил Кисляков.

Напомним, что знак разрешал водителям поворот направо на запрещающий сигнал светофора, с преимуществом всех машин, движущихся в других направлениях.

Также сегодня Алексей Кисляков рассказал, что в ГИБДД разработана новая организация дорожного движения Екатеринбурга.