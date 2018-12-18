18 Декабря 2018
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В ГИБДД разработана новая организация дорожного движения Екатеринбурга

Начальник свердловского управления ГИБДД Алексей Кисляков провёл пресс-конференцию, которая посвящена итогам работы Госавтоинспекции в 2018 году, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Кислякова, в Екатеринбурге организация движения очень непростая и не в полной мере соответствует требованиям.

Алексей Кисляков(2018)|Фото: Накануне.RU

"Очень много конфликтных точек. Например, очень много перекрестков, где зеленый горит как для машин, так и для пешеходов. Мы разработали организацию дорожного движения. Она находится на утверждении и в скором времени ее передадут в мэрию города. Недавно встречались с Александром Высокинским (новый глава Екатеринбурга, - прим.). Совместными усилиями, не по взмаху волшебной палочки, в 2019 году улучшим ситуацию", - пообещал Алексей Кисляков.

Напомним, полковник Кисляков возглавил ГИБДД Свердловской области в августе этого года. Он сменил Юрия Демина, который перешел на работу в Уральскую горно-металлургическую компанию.

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В ГИБДД разработана новая организация дорожного движения Екатеринбурга

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Теги: ГИБДД, движение, Екатеринбург



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