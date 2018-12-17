Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 февраля следующего года, ответные - 21-го. Финал турнира состоится 29 мая в Баку.

Полные итоги жеребьевки выглядят так: "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Динамо Загреб" (Хорватия), "Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия), "Рапид" (Австрия) - "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия) - "Генк" (Бельгия), "Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия) , "Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия), "Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия), "Шахтер" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия), "Селтик" (Шотландия) - "Валенсия" (Испания), "Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания), "Олимпиакос" (Греция) - "Динамо Киев" (Украина), "Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания), "Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия) , "Спортинг" (Португалия) - "Вильярреал" (Испания), БАТЭ (Белоруссия) - "Арсенал" (Англия) и "Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия).

Так, питерскому "Зениту" предстоит встретиться с турецким "Фенербахче". "Краснодар" сыграет с немецким "Байером".

В понедельник в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы . Стали известны соперники двух российских клубов, передает корреспондент Накануне.RU .

"Краснодар" в Лиге Европы встретится с немецким "Байером"





