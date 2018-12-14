14 Декабря 2018
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"Зенит" и "Краснодар" вышли в плей-офф Лиги Европы, "Спартак" покидает турнир

Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА. В их числе оказались два российских клуба, передает корреспондент Накануне.RU.
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Так, в список сеяных клубов при жеребьевке попали: "Арсенал", "Челси" (оба - Англия), "Айнтрахт", "Байер" (оба - Германия), "Зенит" (Россия), "Динамо З" (Хорватия), "Зальцбург" (Австрия), "Валенсия", "Бетис", "Вильяреал", "Севилья" (все - Испания), "Генк" (Бельгия), "Динамо К" (Украина), "Интер", "Наполи" (оба - Италия) и "Бенфика" (Португалия). В числе несеяных оказались: "Цюрих" (Швейцария), "Селтик" (Шотландия), "Славия", "Виктория" (оба - Чехия), "Фенербахче", "Галатасарай" (оба - Турция), "Спортинг" (Португалия), "Олимпиакос" (Греция), "Рапид" (Австрия), "Лацио" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Краснодар" (Россия), "Ренн" (Франция), БАТЭ (Белоруссия), "Брюгге" (Бельгия) и "Шахтер" (Украина).

Еще один российский клуб - московский "Спартак" - в четверг проиграл "Вильяреалу" и завершил свое выступление в турнире.

Жеребьевка плей-офф пройдет в понедельник, 17 декабря. Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 февраля следующего года, ответные - 21-го. Финал состоится 29 мая в Баку.

Напомним, ранее стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Российских команд среди них нет.

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"Зенит" и "Краснодар" вышли в плей-офф Лиги Европы, "Спартак" покидает турнир

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Теги: Зенит, Краснодар, Лига Европы



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