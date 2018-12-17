Суд оставил без движения иск Золотова к Навальному

Люблинский суд Москвы нашел в иске главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному несоответствия Гражданскому процессуальному кодексу.

До устранения недостатков исковое заявление оставлено без движения. Срок дан до 9 января, передает ТАСС.

Напомним, ранее Золотов вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить его в "сочную отбивную": сделал он это в ответ на утверждения ФБК о коррупции в его ведомстве. Навальный, однако, заявил, что намерен провести поединок в формате теледебатов.

Дуэли в итоге не состоялось, однако появился иск на миллион рублей. В нем глава Росгвардии просит признать распространенные сведения порочащими его и не соответствующими действительности.